L’histoire du Québec à travers celle d’un homme

Il s’appelle Éverard Leblanc et, incidemment, c’est le père du réalisateur et scénariste Carl Leblanc («Nation - Huis clos avec Lucien Bouchard»).

En fin de vie, il a été placé dans un CHSLD en raison de sa démence. Mais ce n’est pas son état de santé qui est au cœur de «Le commun des mortels», un documentaire historique passionnant qui se regarde avec encore plus d’intérêt qu’une fiction.

Car la vie d’Éverard – de 1924 à 2013 – est celle du Québec. Né en Gaspésie à l’époque où la péninsule n’a pas de route, la vie de sa famille suit les mesures économiques et politiques mises en place à l’époque par le ministère de la colonisation. Parmi les passages importants de son existence, celui à Valcartier, son retour en Gaspésie où il fait la cuisine aux bûcherons, puis dans les trains. Il rencontre alors Grace, qui devient sa femme, à Matapédia. Puis, il cuisine pour les travailleurs de la Baie James, vend des produits Watkins, des voitures, profite de l’éducation aux adultes, devient boucher, achète une épicerie, la perd, etc.

Au-delà de la vie de cet homme, c’est également l’histoire – économique et sociale – du Québec qui est ici montrée. Des années de disette en Gaspésie, au «rêve» de l’après-guerre, puis de la crise. Le tout est expliqué, commenté et analysé par des intervenants dont Lucien Bouchard, le sociologue Gérard Bouchard ou le prêtre dominicain Benoît Lacroix.

Émaillé d’archives personnelles – Carl Leblanc a filmé son père avant sa maladie – et historiques, «Le commun des mortels» suscite intérêt, fascination et surtout étonnement. Comme le souligne avec justesse l’un des intervenants, cette vie d’il y a moins d’un siècle est désormais incompréhensible. De surcroît, en mettant en parallèle – fugacement – la vie d’Éverard avec celle de René Levesque, Fidel Castro et Charles Aznavour, le cinéaste permet au spectateur ébahi de prendre toute la mesure du sacrifice (une notion enfoncée par l’Église à l’époque) de cette génération qui ne doit qu’à la chance de ne pas être morte de faim ou de maladie en plein hiver, dans des villages où il fallait marcher 15 miles pour trouver un médecin.

Si l’on sait empiriquement que la vie au Québec au début du siècle dernier n’a pas été facile, on ne mesure pas exactement l’ampleur des difficultés avant de visionner «Le commun des mortels». En y donnant la parole à quelqu’un de «normal», à, justement, le commun des mortels du titre, Carl Leblanc permet aux spectateurs de s’identifier au sujet et de vivre intensément les 100 dernières années de notre histoire.

Note: 3,5 sur 5