Pyongyang pourrait parler à Washington «si les conditions s'y prêtent»

Une haut diplomate nord-coréen a déclaré samedi que son pays serait disposé à discuter avec les États-Unis «si les conditions s'y prêtent», selon l'agence sud-coréenne Yonhap.

Choe Son-Hui, cheffe du département Amérique du Nord au ministère nord-coréen des Affaires étrangères, a déclaré aux journalistes à l'aéroport de Pékin, où elle faisait escale avant de repartir pour Pyongyang, que son pays pourrait «avoir un dialogue, si les conditions s'y prêtent» avec le gouvernement du président américain Donald Trump.

La diplomate venait d'Oslo, où elle a rencontré des universitaires et d'anciens responsables américains comme Thomas Pickering, ex-représentant des États-Unis aux Nations unies, et Robert Einhorn, ancien conseiller spécial au Département d'État pour la non-prolifération et le contrôle des armements, a précisé l'agence.

Cette rencontre s'est tenue alors que les tensions sur la péninsule coréenne se sont aténuées en avril lorsque le nouveau test nucléaire nord-coréen qui était attendu n'a pas eu lieu.

Après avoir dans un premier temps menacé Pyongyang d'une intervention militaire, M. Trump avait déclaré récemment qu'il serait prêt à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, lui aussi si les conditions s'y prêtaient.