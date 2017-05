Quand Guy Ritchie s’attaque à la légende arthurienne

Le roi Arthur vu par le réalisateur britannique Guy Ritchie ne ressemble pas vraiment à ce que l’on en connaît. Incarné par Charlie Hunnam, le héros de la légende est, ici, né dans un bordel et n’est pas animé d’intentions aussi nobles qu’on pourrait le penser. Explications...

Le scénario, écrit par Guy Ritchie il y a cinq ans, modifie complètement la légende du roi Arthur (Charlie Hunnam). Film explorant les origines du personnage, «Le roi Arthur : La légende d'Excalibur» doit être suivi de pas moins de cinq autres longs métrages dédiés à cette histoire popularisée dans l’imaginaire au point de devenir légende par Chrétien de Troyes au XXIIe siècle.

Un propos qui dépasse l’Angleterre

Marqué par l’«Excalibur» de John Boorman, vu lorsqu’il avait 10 ans, Guy Ritchie a toujours considéré la légende arthurienne comme une histoire universelle. «L’essence de la légende en est une de se transcender. L’essence de la légende arthurienne est de suivre le cheminement d’un enfant qui devient adulte, d’un pauvre qui devient roi, de passer d’un état de dépendance aux autres à un état d’indépendance totale», a expliqué le Britannique lors de la conférence de presse de présentation du film aux médias qui s’est tenue à New York il y a deux semaines.

Tout débute lorsque Vortigern (Jude Law), l’oncle d’Arthur, tue son père et s’empare du trône. Ignorant tout de sa généalogie jusqu’au jour où il s’empare d’Excalibur, Arthur doit alors décider s’il décide de poursuivre sa destinée ou pas. Assoiffé de pouvoir, Vortigern est aidé par le mage Mordred, alors qu’Arthur est conseillé par un jeune mage (Astrid Bergès-Frisbey), qui s’avère être plus qu’il y paraît, et par un conseiller, Sir Bedivere (Djimon Hounsou), chef de la résistance contre Vortigern.

Se déroulant à Londinium, cette histoire moderne comprend des éléments visuels propres au réalisateur, tels des serpents aussi larges que des wagons de métro et d’autres créatures fantastiques. «Nous voulions des créatures qui existent, mais leur taille est complètement disproportionnée», a souligné le cinéaste.

Merlin a également eu droit à une transformation, l’univers fantastique des mages et de leurs pouvoirs surnaturels étant exploré plus avant.

Un héros universel

Pour Charlie Hunnam, malgré l’univers fantastique dans lequel il évolue, Arthur est un personnage auquel le public peut facilement adhérer. «J’ai pu me reconnaître dans le fait de cultiver sa confiance en soi ainsi que dans le fait d’apprivoiser ses démons intérieurs afin de suivre sa voie et d’accomplir de grandes choses», a-t-il dit.

«Avec Guy, nous avons passé beaucoup de temps à nous documenter sur des personnes réelles qui exhibent ces traits de caractère, en particulier Connor McGregor [NDLR: champion irlandais d’arts martiaux mixtes] dont je me suis beaucoup inspiré pour mon personnage d’Arthur. J’ai regardé une entrevue de lui avant un combat avec Chad Mendez dans laquelle le journaliste lui demandait quel défi particulier son adversaire lui poserait. Et il lui a répondu qu’il n’y avait pas d’adversaire, qu’il montait seul dans le ring.»

«C’est, je crois, la même philosophie que Bruce Lee qui disait qu’on ne fait jamais que se combattre soi-même, que tout est une question de croire en soi et d’être conscient de ce dont on est capable. Et, si l’on est concentré sur son potentiel réel, alors l’obstacle s’écroulera de lui-même.»

«Le roi Arthur : La légende d'Excalibur» a pris d’assaut les écrans de la province le 12 mai.

«Le roi Arthur : La légende d'Excalibur»: Créer Londinium... et Camelot

Recréer un monde disparu n’est jamais une mince affaire... surtout quand aucun document d’époque n’existe pour guider l’équipe de production et que certains éléments historiques se fondent désormais dans la légende.

«J’ai toujours été fasciné par l’idée d’une Londres romaine et du manque de preuves physiques de son existence aujourd’hui. La ville a été la capitale du monde pendant deux millénaires, et, exception faite de Constantinople et de Rome, Londres a été victime de son succès, oblitérant beaucoup de son histoire. Peu de gens savent que Londres a déjà été Londinium, une ville romaine en expansion dont les restes sont désormais 15 à 20 pieds sous terre à cause de la quantité de bâtiments qui ont été construits par-dessus. Nous avons donc créé notre propre version», a expliqué Guy Ritchie pendant le tournage de son nouveau long métrage.

C’est à sa chef décoratrice, Gemma Jackson, que le cinéaste a confié le mandat de recréer la ville dans les studios de Warner Bros. à Leavesden, près de l’actuelle Londres. «Guy et Lionel [NDLR: Lionel Wigram, l’un des producteurs qui ont collaboré au scénario avec Guy Ritchie] voulaient une espèce de Londres romaine post-apocalyptique. Nous sommes au VIIIe siècle, les Romains sont partis et ce sont les Saxons qui y vivent. La cité tombe en ruines», a détaillé Gemma Jackson qui a débuté son travail en proposant des sketches au réalisateur.

Le mythe de Camelot

L’une des difficultés auxquelles Gemma Jackson a été confrontée dès le début de son travail a été la conception de Camelot, forteresse et château du roi Arthur, endroit entré aussi dans la légende. «Ce lieu représente tellement de choses pour tellement de personnes... comment donner vie au mythe?», s’est-elle demandé.

La réponse est venue sous une forme pour le moins inhabituelle. «Nous avons eu l’idée de faire comme si Camelot avait été construit dans un énorme rocher. Nous avons construit le décor sur une colline de Leavesden, ce qui nous a immédiatement donné une idée précise de son échelle et de son emplacement géographique. Mais je n’ai construit le château que jusqu’à une certaine hauteur, le département des effets visuels a ensuite pris le relais pour le compléter. Comme il y avait énormément de scènes détaillées pour l’entrée et la sortie du château, nous avons également construit un pont de 200 pieds de long, ce qui a permis aux chevaux de galoper à une vitesse imposante.»

Pour la salle du trône, elle s’est inspirée du temple de Sigiriya au Sri Lanka, y ajoutant des fresques, des statues de lion (faites de plâtre et de briques), des escaliers et des colonnades donnant l’impression d’être en granite afin de conférer au tout une apparence majestueuse. Quant aux grillages protecteurs des fenêtres... ils ont été ajoutés par ordinateur!

«Le roi Arthur : La légende d'Excalibur»: Des costumes presque modernes

Pas question, pour un film de Guy Ritchie, de tomber dans l’exactitude historique! Ainsi, la costumière Annie Symons a eu comme mission de la part de Guy Ritchie d’ajouter une touche contemporaine afin que les jeunes générations puissent se reconnaître dans le film. Si, pour les costumes, elle a commencé par des recherches historiques poussées, observant attentivement des illustrations d’époque, des tableaux et des sculptures, «je les ai ensuite rendus un peu plus sexy. Nous ne voulions absolument pas un look de vieux sacs à patates. Je voulais créer des designs qui ne seraient pas complètement étrangers pour les jeunes, qui leur seraient même familiers, car il faut absolument croire aux personnages qu’on voit à l’écran. De plus, Guy m’avait demandé de donner à tout le monde un air cool et de m’assurer que les bons aient un aspect aussi intéressant que les méchants.»

Afin de parfaire sa vision, Annie Symons s’est donc rendue dans les quartiers de Camden et de Spitalfields, où elle a photographié des jeunes en noir et blanc afin de ne pas être distraite par les couleurs de leurs vêtements. Puis, dans son atelier, elle a mélangé le résultat de ses recherches.«Je devais trouver un langage visuel qui fonctionne avec l’histoire. J’ai aussi observé des vêtements japonais, chinois, turcs et africains en me concentrant sur les formes géométriques», a-t-elle détaillé.

«Je suis même allée dans un gym pour voir comment bougent les gens qui s’entraînent. Arthur devait être capable de bouger facilement parce que c’est un personnage d’action et je me devais de maintenir une simplicité dans son apparence, une espèce d’équivalent médiéval du jean et du t-shirt.»