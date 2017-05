Querelles sur les plateaux télé: quand le courant ne passe pas

Diffusée récemment à FX, la série «Feud» nous rappelle la grande rivalité qu’entretenaient à une autre époque les mythiques actrices Bette Davis et Joan Crawford. Mais cette célèbre querelle hollywoodienne n’est pas la seule à avoir défrayé la chronique, comme en font foi ces exemples éloquents, tirés des chapitres les plus noirs de la petite histoire de la télé...

«Beautés désespérées»

Marcia Cross vs Teri Hatcher

Si les personnages de Bree et de Susan étaient de bonnes amies dans la série créée par Marc Cherry, c’était une tout autre affaire une fois les caméras éteintes. Il semble notamment qu’il existait une discorde entre Hatcher, considérée par certains comme la vedette de l’émission, et ses covedettes, qui jugeaient que les personnages étaient d’égale importance.

Le conflit a éclaté au grand jour lors d’une séance photo pour la couverture du magazine «Vanity Fair» lorsque Marcia a piqué une crise de colère après que les responsables du «shooting» ont suggéré que sa rivale soit, une fois de plus, au centre de la photo. Résultat? Afin d’éviter que les deux actrices ne se crêpent davantage le chignon, c’est Nicollette Sheridan, l’interprète de la sulfureuse Edie, qui a hérité de la place de choix au milieu de la page...

Teri Hatcher s’entendait mal avec plusieurs collègues, au point où son nom n’apparaît même pas dans une carte de remerciement que les comédiennes ont remis à chacun des membres de l’équipe technique à la fin de la série.

«Charmed» et «Beverly Hills 90210»

Shannen Doherty vs Alissa Milano et Jennie Garth

Le combat que Shannen Doherty mène contre le cancer du sein depuis quelque temps a peut-être donné à la comédienne une nouvelle perspective sur la vie. Un recul salvateur sans doute pour celle que le mauvais caractère a souvent mise dans l’embarras. C’est en effet pour ses conflits répétés avec Alyssa Milano sur le plateau de «Charmed» que son personnage a été remplacé par celui de Rose McGowan.

Dans les coulisses de «Beverly Hills 90210», elle en serait même venue aux coups avec Jennie Garth, et c’est Luke Perry et Jason Priesley qui ont dû séparer les deux starlettes. Depuis ces tristes événements, les deux comédiennes sont devenues de bonnes amies. Comme quoi, parfois, il faut laisser le temps faire son oeuvre.

«Esprits criminels»

Thomas Gibson vs Virgil Williams

Quelques années après le départ de Mandy Patinkin, un acteur qui a mauvaise réputation à Hollywood en raison d’un ego démesuré, les producteurs de la série policière ont dû gérer une crise dont ils se seraient bien passés lorsque l’acteur Thomas Gibson, l’interprète d’Aaron Hotchner, s’en est pris physiquement à un des scénaristes de la série. Comme il ne s’agissait pas du premier incident du genre impliquant le comédien, qui a dû notamment suivre des cours de gestion de la colère, ce dernier s’est vu poliment montrer la porte.

«Sexe à New York»

Sarah Jessica Parker vs Kim Cattrall

Selon les rumeurs, des querelles auraient éclaté sur le plateau de la série qui, ironiquement, met l’accent sur l’importance de l’amitié au féminin. Rumeurs corroborées en partie par Sarah Jessica Parker et Cynthia Nixon au fil de différentes entrevues. Parmi les raisons évoquées, et qui justifieraient ces conflits ponctuels, une nouvelle que Kim aurait très mal prise: Parker gagnait passablement plus d’argent qu’elle pour le tournage de chaque épisode. Comme quoi le succès ne suffit pas, parfois, à rendre les gens heureux...

Sarah Jessica et Kim ont toujours nié les rumeurs de discorde. «Est-ce que chaque jour était parfait? Non, mais nous étions une famille de gens qui comptaient les uns sur les autres et qui s’aimaient», a confié l’interprète de Carrie.

«La petite maison dans la prairie»

Melissa Sue Anderson vs Melissa Gilbert

Qui aurait pu penser que, au sein de l’harmonieuse famille Ingalls, les couteaux pouvaient voler aussi bas? Même des années après la fin des tournages de cette chronique historique, l’interprète de Laura en avait encore lourd sur le coeur à propos de celle qui incarnait autrefois sa grande soeur Marie. «Elle était haineuse, affreuse, méchante, terrible, difficile et elle me détestait, s’est souvenu Melissa Gilbert. Elle me poussait pour me faire tomber de la charrette alors que je n’avais que neuf ans!»

Anderson n’est pas la seule à avoir provoqué le courroux de sa cadette. En effet, Melissa Gilbert s’est aussi promis de balancer son poing dans la figure de celle qui, à l’époque, a eu une aventure avec son mari, Bo Brinkman. La coupable?

Une certaine Shannen Doherty qui, durant quelques épisodes, a eu un rôle sur la production. Ce nom vous dit quelque chose? «Je n’ai pas beaucoup de souvenirs de nous ensemble, a dit Melissa Sue Anderson. Nous étions très différentes.»

«Moonlighting»

Bruce Willis vs Cybill Shepherd

Trois décennies plus tard, les querelles entre les deux vedettes de cette série des années 1980 demeurent la référence en matière de mésentente sur un plateau de tournage. Il paraît d’ailleurs que les deux acteurs ont commencé à se chercher dès l’enregistrement du tout premier épisode et que leur guéguerre a perduré jusqu’au dernier clap, cinq ans plus tard. La carrière cinématographique florissante de Bruce, qui connaissait à l’époque un succès fulgurant avec «Die Hard», et la grossesse de Shepherd auraient contribué à mettre de l’huile sur le feu.

Le conflit peut parfois avoir des effets... aphrodisiaques! Cybill Shepherd a révélé en entrevue en 2012 qu’elle avait failli sauter la clôture avec Bruce, alors qu’ils étaient réunis chez elle autour d’une bouteille de whisky.

«Glee»

Lea Michele vs Naya Rivera

En 2014, le site TMZ rapportait une brèche dans l’esprit de camaraderie qui semblait régner sur le plateau de la série télévisée musicale. Il semble que Naya Rivera se serait en effet plainte auprès des producteurs du comportement détestable de sa collègue de plateau. En apprenant la nouvelle, Lea Michele aurait alors pété les plombs. En revanche, d’autres sources auraient plutôt affirmé que c’était Rivera qui se montrait insupportable entre les prises.

Une chose est certaine, vous n’entendrez pas ces deux divas en duo prochainement!

«Dre Grey, Leçons d’anatomie»

T.R. Knight vs Isaiah Washington

Malgré le succès phénoménal qu’a connu la série, l’équipe de la série médico-sentimentale a dû faire face à des disputes au sein de ses rangs. En plus du départ fracassant de Katherine Heigl, la créatrice Shonda Rhimes a dû gérer un conflit entre les deux comédiens après que l’interprète du docteur Burke eut utilisé un terme discriminatoire pour qualifier son collègue gai. Malgré des excuses plus ou moins sincères de Washington, les producteurs ont rayé définitivement son personnage de la série. Peu de temps après, Knight a quitté à son tour en raison, notamment, de l’inconfort causé par sa sortie forcée du placard.

«Une femme exemplaire»

Julianna Margulies vs Archie Panjabi

On ne saura probablement jamais le fond de l’histoire puisque les deux parties ont choisi de clore définitivement le sujet concernant leur relation tumultueuse sur le plateau de la série juridique. Une chose est certaine, la haine mutuelle entre la star de la série et l’interprète de la détective Kalinda était si forte qu’elles ont dû enregistrer séparément la dernière scène qu’elles devaient partager à l’écran.

La magie du montage a permis de sauver la séquence, mais l’aspect froid - voire glacial - de cet ultime échange n’a pu être totalement gommé...