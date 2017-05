Retour aux sources pour Ridley Scott

Dès les débuts du projet, Ridley Scott a donné comme mot d’ordre qu’il voulait faire peur aux cinéphiles. Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride et Demian Bichir se retrouvent donc aux confins de l’espace, aux prises avec des créatures assoiffées de sang!

Le Covenant se dirige vers la planète Origae-6, mais un accident oblige Walter (Michael Fassbender), l’androïde de service, à sortir l’équipage de son sommeil cryogénique pour lui éviter la mort. Le capitaine Jacob (James Franco), malheureusement, ne survit pas et laisse sa femme, Daniels (Katherine Waterston), scientifique responsable de la terra formation, dans le deuil.

C’est donc à Christopher Oram (Billy Crudup) que revient la responsabilité du vaisseau. On trouve également Karine (Carmen Ejogo), la biologiste, femme d’Oram, les pilotes Tennessee (Danny McBride) et Faris (Amy Seimetz), ainsi que le sergent Lope (Demian Bichir) accompagné de son second et mari Hallett (Nathaniel Dean).

Après avoir entendu ce qu’il pense être un message de détresse, Oram décide d’abandonner sa destination d’origine et de mettre le cap sur une planète inconnue. L’équipage découvre des lieux d’une incroyable majesté, mais la planète est vide de toute forme de vie... jusqu’à ce que le groupe soit confronté au nouvel «alien».

Ils sont secourus par David (Michael Fassbender), rescapé du Prometheus, qui semble avoir une emprise sur la créature sanguinaire et qui les emmène dans une cité en ruines.

Aller plus loin que la mythologie

«Ironiquement, j’ai toujours pensé qu’«Alien» était un film de série B vraiment bien fait. Le sous-texte était très basique, il s’agissait de sept personnes enfermées dans un lieu, et le but était de voir qui allait mourir le premier et qui allait survivre», a confié Ridley Scott pendant la production de son nouveau long métrage.

«Il est impossible de continuer à montrer des personnages pourchassés par un monstre dans un couloir, ça devient ennuyant. J’ai alors réalisé que personne n’avait jamais posé la question de savoir qui avait créé ces monstres et pourquoi. On peut penser que ce sont d’autres monstres, des dieux, des ingénieurs. Mais non. Et «Alien: Covenant» joue avec cette question.»

Les scénaristes John Logan et Dante Harper, qui ont travaillé l’histoire créée par Michael Green et Jack Paglen, se sont assurés de faire monter la tension et de faire naître un suspense constant afin de river les fans devant l’écran.

Et lors de la première apparition de la créature, «c’est à ce moment-là que le public se souviendra du sentiment de terreur associé aux films de la franchise. On sent que quelque chose de terrible va se passer, tout en sachant que c’est tellement incompréhensible que ce sera abominable», d’expliquer Carmen Ejogo dont le personnage, Karine, est le premier à se retrouver nez à nez avec l’extraterrestre.

Ce focus sur ce que l’univers recèle d’effrayant n’empêche pas «Alien: Covenant» d’inclure des éléments plus humains et plus légers. Ainsi, le sergent incarné par Damian Bichir est gai, une première dans l’histoire de la franchise. «Je trouve cela génial que Ridley et les producteurs aient inclus cette sous-intrigue dans un contexte de science-fiction, tout simplement parce que, à l’avenir, c’est le genre de question qui ne soulève aucun débat. Tous deux sont des gens bien qui s’aiment et qui sont d’excellents soldats sachant manier des M-4!», a souligné Nathaniel Dean.

Peu à peu, Daniels, personnage incarné par Katherine Waterston, se retrouve en charge. Et l’actrice a, forcément, pensé à Ripley. «Ridley est un réalisateur qui a toujours montré les femmes d’une manière honnête et convaincante, il a toujours été attiré par ce type de personnage. Daniels est le genre de personne qui devient meilleur en temps de crise. Au début du film, elle est intelligente et bonne dans ce qu’elle fait, mais je ne pense pas qu’elle se voit en héroïne. Au fur et à mesure des événements, elle est capable de fonctionner et de penser rationnellement dans les pires situations. C’était plus facile pour moi de m’identifier à elle en me disant qu’elle était courageuse plutôt qu’elle était née prête à faire le coup de poing.»

Et Ridley Scott de conclure: «J’espère que le film va rendre les gens très mal à l’aise, qu’il fera battre les cœurs. J’espère que le public aura la gorge sèche, mais ne pourra pas regarder ailleurs qu’à l’écran. Faire réellement peur aux gens est très difficile, mais ce film pourrait bien leur donner des cauchemars... ce qui est une bonne chose.»

«Alien: Covenant»: Quelques chiffres étonnants

- Le long métrage a été tourné en 74 jours en Australie et en Nouvelle-Zélande.

- Le plateau du Covenant comportait 1500 circuits électriques, tous fonctionnels.

- Le Covenant construit pour le tournage mesurait 20 mètres de long et six mètres de large.

«Alien: Covenant» déboule dans les salles de la province dès le 19 mai.