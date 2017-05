Vaste mobilisation pour retrouver Karine Major

Annie Major travaille sans relâche pour retrouver sa sœur Karine Major, disparue depuis mardi dernier. Elle est reconnaissante de toute l’aide provenant de la population du Bas-Saint-Laurent et d’ailleurs.

«Nous avons un soutien incroyable à Rimouski, a affirmé Annie Major en entrevue téléphonique à TVA Nouvelles. C’est fou la générosité des gens. On se sent supporté à travers ça et ça nous fait du bien dans les circonstances.»

Une page Facebook a été créée pour aider aux recherches et la réponse de la population a été «géniale», selon Mme Major. Notamment, grâce aux efforts de la population, la photo de Karine a pu être affichée sur des panneaux publicitaires près des autoroutes.

«Ça ne lui ressemble pas de partir comme ça, a soutenu Annie Major avec émotion. C’est tellement loin de qui elle est. Ça fait plus que quatre jours qu’elle manque à l’appel. On ne sait plus quoi croire. Tout est possible et envisageable. L’important, c’est qu’on la retrouve, peu importe ce qui s’est passé.

«Je n’arrêterai jamais, a-t-elle ajouté. Je n’arrêterai pas avant que je la retrouve, ça c’est clair. On va la retrouver et je vais la serrer tellement fort dans mes bras.»

L’enquête a été confiée à la division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ). Cela permettra aux autorités de couvrir un plus grand territoire et d’avoir accès à des ressources plus rapidement.

Les policiers continuent d’étudier toutes les pistes, de vérifier des informations.

Description

Taille: 1,67 m (5 pi 5 po)

Poids: 79 kg (175 lb)

Cheveux: châtains

Yeux: bruns

La dernière fois qu’elle a été vue, Karine Major portait des jeans bleus, un chandail turquoise et une veste de style «kangourou» gris pâle.

La jeune femme conduit une Micra rouge 2015 de Nissan immatriculée K23 GZY.

Toute personne qui détiendrait des informations pouvant aider à retrouver Karine Major est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.