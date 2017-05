Vol d'une couronne de la Vierge aux 1 800 pierres précieuses

Une couronne ornée de presque 1 800 pierres précieuses a été volée dans la nuit de vendredi à samedi au musée d'art religieux de Fourvière à Lyon, a annoncé le musée dans un communiqué.

Les malfaiteurs, qui sont «venus à bout du système de protection sophistiqué et perfectionné», se sont emparés de la «couronne de la Vierge avec ses 1 791 pierres», joyau de la collection et pièce unique réalisée en 1899 grâce au don de pierres précieuses et perles par des familles lyonnaises.

Sa valeur, outre symbolique pour les habitants, serait d'«un peu plus d'un million d'euros» (environ 1.5 M $), a-t-on précisé à l'AFP. «Chaque pierre avait été expertisée et répertoriée en août 2016 par une unité de recherche de l'université Claude Bernard de Lyon I», a précisé le musée, ajoutant que «cette expertise permet donc une traçabilité de chaque pierre».

De plus, «deux autres objets de la collection permanente du musée, un anneau et un calice» font partie du butin que déplore la direction parlant, d'un «vol douloureux» vu «l'attachement des Lyonnais à Notre-Dame de Fourvière».

Le musée, situé à côté de la basilique sise sur la colline éponyme, est fermé pour permettre la poursuite des investigations.

Le musée expose le Trésor de la basilique, très représentatif de l'orfèvrerie des XIXe et XXe siècles.