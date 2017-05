Annie Villeneuve rendra hommage aux disparus de 2016

La 32e édition du Gala Artis débutera ce dimanche dès 20h, et sera présentée par Guy Jodoin. Sur place, notre journaliste Marie-Andrée Poulin a appris qu'Annie Villeneuve chantera sur scène.

«On est encore dans les préparatifs, s’amuse Annie Villeneuve sur le tapis rouge. C’est un honneur pour moi de rendre hommage aux disparus de 2016. Je suis très touchée de cette demande, je n’ai pas réfléchi longtemps avant de dire oui.»

En coulisse des répétitions du @GalaARTIS avec la belle @AnnieVOfficiel qui chantera ce soir pour nos disparus. #GalaArtis pic.twitter.com/9tOC7SCmB8 — Junior Bombardier (@JrBombardier) 14 mai 2017

«Au fur et à mesure que notre carrière avance, on les connaît davantage ces personnes qui disparaissent. Cette année je dois être honnête, ça me touche tout particulièrement.»

Guy Jodoin devrait danser dans le numéro d’ouverture, ou pendant le gala.