Deux mères ont pris leur vie en main pour leurs enfants

La drogue et la violence conjugale peuvent parfois assombrir la fête des Mères. Le «24 Heures» a rencontré deux mamans qui n’ont pas hésité à prendre les choses en main par amour pour leurs enfants.

Fuir un mari violent pour protéger son fils dans un pays qu’elle connait peu, c’est ce qu’a fait Brenda Medina. Mexicaine d’origine, elle a immigré à Montréal pour épouser l’homme dont elle était tombée amoureuse lors d’un voyage professionnel au Québec.

L’envie de protéger son fils, peu de temps après sa naissance la pousse à fuir, et à se rendre dans un refuge pour femmes victimes de violence. C’est pour lui qu’elle a affronté la solitude, dans un pays qu’elle connaissait très peu, loin de sa famille, loin d’une culture et d’une langue familière. «Comme toute cette histoire m’a beaucoup affectée, je n’avais plus vraiment foi en un avenir meilleur pour mon fils. Mais j’ai eu la chance d’intégrer YdesFemmesMtl, qui m’a aidé à mieux comprendre la force des femmes et j’ai commencé à croire en moi.»

Affronter les obstacles

Dix ans après avoir fui la violence, Brenda, qui a maintenant sa citoyenneté canadienne, explique qu’elle était prête à tout pour son fils. «Comment pourrais-je demander à mon fils de passer des obstacles dans la vie si je ne l’avais pas fait moi-même? Maintenant nous savons tous les deux ce que c’est d’être une petite famille unie.»

Sortir de la drogue

Mère d’une fillette d’un an, Amelya (nom fictif) a perdu la garde de sa fille quelques mois après sa naissance. «Mon chum me battait et je consommais des drogues. J’ai continué à me droguer en étant enceinte», raconte-t-elle.

Aujourd’hui enceinte de son deuxième enfant, elle ne veut pas répéter les mêmes erreurs.

«Ma fille, je ne la connais pas vraiment. Je ne l’ai pas vu marcher ni parler. Je ne sais pas quoi faire quand elle pleure» raconte avec émotion Amelya.

C’est le désir de récupérer la garde de sa fille de 21 mois, placée en famille d’accueil qui pousse Amelya à se prendre en main. Elle a joint le programme Mères-Enfants des centres de réadaptation en toxicomanie Portage. « Ici, je rencontre d’autres mères avec qui j’échange beaucoup sur ma situation. On s’entraide, on passe les étapes ensemble. Je ne sais pas ce que je serais devenue sans ce programme », soutient Amelya. Elle espère bientôt pouvoir accueillir sa fille au centre, avec son futur bébé.