Pyongyang affirme que le missile tiré dimanche était un nouveau modèle

Le missile tiré dimanche à l'aube était d'un nouveau modèle, s'est félicité lundi le régime de Pyongyang, via KCNA, son agence de presse d'état.

Le tir de dimanche a permis de lancer «un nouveau modèle de missile balistique stratégique de moyenne à longue distance, le Hwasong-12», a affirmé KCNA, en précisant que Kim Jong-Un, le leader nord-coréen, avait «personnellement supervisé ce test».

Ce tir avait pour but d'examiner «les caractéristiques et les détails techniques» d'un nouveau type de missile, «capable de transporter une grande et puissante tête nucléaire», a précisé KCNA.

Le missile aurait suivi sa trajectoire prévue, pour atteindre une altitude de 2111 km, et il aurait parcouru 787 km avant de tomber «précisément à l'endroit prévu», a ajouté l'agence de presse nord-coréenne.

Ce tir de missile dimanche est le premier du régime de Pyongyang depuis l'arrivée au pouvoir cette semaine du nouveau président sud-coréen Moon Jae-In, qui a aussitôt réagi en parlant d'une «provocation irresponsable».

Après ce tir, les États-Unis ont réclamé dimanche une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU et un renforcement des sanctions contre la Corée du Nord.