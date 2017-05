Le pire est passé, mais le bilan reste élevé

Le bilan des inondations qui ont frappé le Québec au cours des dernières semaines reste élevé, mais commence à refléter la situation encourageante constatée dans plusieurs endroits depuis samedi soir.

Selon le dernier bilan dressait, samedi soir, par Urgence Québec, 129 villes et municipalités sont sinistrées à travers la province, en baisse par rapport au nombre de 175 recensés samedi matin.

Pour ce qui est des résidences inondées, les autorités en comptaient 4596 samedi soir, contre 4701 vendredi soir.

Le nombre de routes inondées est aussi à la baisse, on en compte désormais 507. À Laval, un pont temporaire est en construction afin de rétablir l’accès à l’île Verte, isolée dans la foulée des inondations des dernières semaines.

Quant au nombre de personnes évacuées, il est passé de 3894 vendredi soir, à 3891 samedi soir.

À Montréal, après une semaine jour pour jour, l’état d’urgence sera finalement levé, dimanche à 12 h.

La Rivière-des-Prairies a pour sa part diminué de près de 40 cm.

Le niveau de la rivière Saint-Maurice a lui aussi baissé.

Pierre Corbin, président et directeur des opérations d’Hydro-Météo, soulignait dimanche matin à TVA Nouvelles que «pour les plus gros cours d’eau», il faudra encore compter plus d’une semaine avant la situation revienne à la normal.