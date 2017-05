Mission accomplie pour les 5300 participants de La Course

Les 5300 jeunes qui participaient à la cinquième édition de La Course du Grand défi Pierre Lavoie entre Québec et Montréal sont arrivés à destination dimanche, en fin après-midi.

Au terme de ce relais de 270 kilomètres, c’est avec beaucoup de fierté qu’ils se sont finalement arrêtés au Stade olympique.

«Je pense que cette édition, qui regroupait 140 écoles de partout au Québec, va passer à l’histoire», a lancé l’organisateur de l’événement, Pierre Lavoie, en entrevue au réseau TVA.

«C’est la plus grosse course à relais au monde et, ce qui est particulier, c’est qu’on le fait avec des ados. C’est dur de faire bouger les ados. En plus, 70 % des participants sont filles», a-t-il ajouté.

«Je remercie tous les enseignants des écoles au Québec qui ont fait avec nous quelque chose d’exceptionnel. On est capable de faire de grandes choses au Québec.»

M. Lavoie le reconnait d’emblée, le défi n’avait rien de facile.

Les jeunes sont partis de la colline parlementaire à Québec samedi matin, aux environs de 8 h. En groupe de quatre et à coups de deux kilomètres, ils se sont relayés tout au long de la route 138. Ils ont couru jour et nuit, malgré les intempéries. Ils ont aussi traversé des zones sévèrement touchées par les inondations où les résidents n’ont pas manqué de les encourager.

«Probablement que ça fait du bien de voir quelque chose d’extrêmement positif dans notre Québec où on vit quelque chose de très difficile [les inondations], a dit le porte-parole de l’événement, Guillaume Lemay-Thivierge. On en a vues tout au long du parcours et j’ai une grande pensée pour ces gens-là [qui sont touchés par les inondations].»

M. Lemay-Thivierge, qui a parcouru tout le trajet, était également impressionné par la détermination des jeunes participants.

«J’ai senti qu’ils étaient heureux d’être là et qu’ils étaient fiers. Ce sont des jeunes qui ont envie de se dépasser. Ils ont fait en moyenne 30 km chacun pour s’en venir à Montréal, c’est quand même quelque chose! C’est extraordinaire de voir cette belle activité-là. Je suis très fier d’en faire partie», a-t-il conclu.