Nettoyage, démolition et décontamination à Montréal

Les temps sont maintenant au nettoyage, à la démolition et à la décontamination.

Les résidents de l'ouest de l'île de Montréal et de Laval continuaient de réintégrer leurs résidences, dimanche, alors que l’eau continuait de se retirer après les inondations historiques des dernières semaines.

Les sinistrés doivent maintenant s’atteler au nettoyage, à la démolition et à la décontamination, avant de procéder à la reconstruction ou la réparation.

Une équipe de TVA Nouvelles s’est rendue dans une résidence de la rue Dauville, dans Pierrefonds-Roxboro, en matinée, dimanche, pour constater l’état des lieux.

«Les enfants sont chez leur mère, grand-mère, a confié le propriétaire de la maison, David Samuel. On s'organise avec nos moyens du bord. Combien de temps ça va prendre avant qu'on revienne? Aucune idée, je n’ai aucune idée. C'est [au jour le jour].»

Sur place, un expert en sinistres, Sylvain Brosseau, a évalué les dommages dans le sous-sol de M. Samuel.

«Regardez, au mur, on voit, il y a eu de l'eau jusqu'à 7 pieds et demi de hauteur, a mentionné M. Brosseau. Donc, on parle d'une perte totale complète du sous-sol. Il faut vraiment, là, enlever tous les matériaux jusqu'à la structure. Les conduites de ventilation, le réservoir d'eau chaude, l'escalier... Ici, on parle d'une perte d'environ 60 000 $.»

David Samuel devra en plus s’occuper de son commerce, un garage, qui a aussi été inondé ces dernières semaines.