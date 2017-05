Ottawa ne veut plus de certains pétroliers dans le nord de la C-B

Le gouvernement fédéral veut interdire aux navires transportant du pétrole brut et hydrocarbures persistants de «s’arrêter, de charger ou de décharger leurs cargaisons» dans le nord de la Colombie-Britannique.

Le projet de loi, déposé vendredi au Parlement, précise que la zone moratoire s’étendra de la frontière nord canado-américaine vers le sud, jusqu’au point situé sur la partie continentale de la Colombie-Britannique adjacente à la pointe nord de l’île de Vancouver. Elle comprend également l’archipel de Haida Gwaii.

Cependant, les pétroliers transportant des cargaisons de moins de 12 500 tonnes métriques ne seront pas touchés par cette interdiction.

En cas d’infractions, des sanctions pouvant aller jusqu’à 5 millions $ seront imposées.

La loi précise qu’elle n’exclut pas la possibilité de modifications et que certains produits raffinés du pétrole pourront être exemptés «en fonction des données scientifiques et des facteurs de sécurité environnementale».

Pour le ministre des Transports, Marc Garneau, il s’agit d’«une autre étape vers la réalisation de notre promesse d’officialiser le moratoire sur la circulation des pétroliers le long du Nord de la côte britanno-colombienne. Cette loi et d’autres mesures que nous prenons pour améliorer la sécurité maritime, dans le cadre du Plan de protection des océans, protégeront les côtes et les cours d’eau dont dépendent les Canadiens d’aujourd’hui et de demain.»