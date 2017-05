Québec solidaire exige un programme national d'assurance

Le député de Québec solidaire Amir Khadir veut que le gouvernement fédéral et celui du Québec mettent sur pied un programme national d'assurance contre les inondations.

«Sachant que l'eau est déjà la cause principale de dommages en assurance habitation et que les changements climatiques risquent de provoquer des inondations de plus en plus fréquentes et sévères, comment expliquer que le Canada soit le seul pays du G7 sans programme national d'assurance contre les inondations? Les gouvernements du Québec et du Canada doivent travailler à mettre en place un programme d'assurance national maintenant», a mentionné M. Khadir, par communiqué, dimanche.

De passage à l’île Bizard à Montréal, le député de Mercier a précisé que les gouvernements devraient accorder une subvention pour que la prime concernant cette assurance soit abordable.

Amir Khadir a également vilipendé les compagnies d’assurance.

«Les compagnies d'assurance tentent à tout prix de se soustraire à leurs responsabilités envers les assurés! Les compagnies d'assurances ont une attitude délinquante et se défilent pour une question de virgule ou de centimètres : le gouvernement est le seul à pouvoir les contraindre à respecter leurs contrats. M. Couillard aura-t-il le courage de protéger les Québécois et Québécoises face aux grandes compagnies d'assurances ‎?», a dit M. Khadir.