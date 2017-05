5 techniques à utiliser lors d’une agression

Une jeune fille de 13 ans aurait échappé à une tentative d’enlèvement, non loin des escaliers du Cap-Blanc, à Québec, samedi.

L'adolescente a été conduite à l’hôpital pour y traiter des ecchymoses subies lors de l’altercation, mais elle a réussi à se défendre.

Ses années d’entraînement en taekwondo lui ont-elles permis de se défaire des griffes d’un individu qui aurait voulu s’en prendre à elle? Probablement. Comment peut-on se défaire de la prise d’une personne qui vous attaque? Quels sont les gestes à poser pour sauver votre vie?

L’expert en autodéfense Marcellin Cantin, fondateur du programme ASA Defense, et créateur de la trousse Cédrika, a expliqué ce qu’il faut faire dans le cadre de l’émission Le 9 Heures sur LCN.

1- Frappez en premier.

Lorsque la distance est très rapprochée, la première personne qui frappe, qui lance un coup va créer l’opportunité. Ensuite, fuyez et cherchez de l’aide.

2- Créez un «mal panique».

En frappant, il faut créer une douleur qui fera «paniquer» l’agresseur. «Lorsque vous vous coincez un doigt dans une porte, pensez-vous à ouvrir la porte où à prendre soin de votre doigt blessé? C’est le même principe qui s’applique avec le «mal panique» provoqué chez l’agresseur», détaille M. Cantin.

3- Utilisez les armes naturelles.

Un pouce dans l’œil, un coup à la gorge, mordre, un coup dans les parties génitales. Ce sont des armes dites «naturelles», qui vont provoquer un «mal panique» chez un individu, selon Marcellin Cantin.

4- Ne vous recroquevillez pas.

Faites face à votre agresseur, soyez confiant. «Il faut faire un défoulement physique et émotif sur la personne qui vous veut du mal», explique l’expert. Il faut attirer l’attention vers soi. «Dans les écoles d’arts martiaux, chez Karaté Sportif notamment, on travaille sur l’estime de soi. Devant un agresseur, j’établis mes limites, je reste éloigné, je regarde dans les yeux, je bouge et j’évite de parler trop longtemps. »

5- Criez fort en frappant.

Criez «non» par exemple. Lorsque l’on crie, on attire l’attention, mais ce n’est pas tout. «Lorsque l’on crie, on expire, ça évite de garder l’air en soi», ajoute M. Cantin.