Ariane Moffatt, Betty Bonifassi et Marie-Mai chantent Plamondon

«Stone», le spectacle hommage à Luc Plamondon qui sera présenté à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières dès le 19 juillet, sera peuplé de voix féminines, et non des moindres, puisqu’on y entendra celles d’Ariane Moffatt, Betty Bonifassi, Valérie Carpentier, Marie-Mai et de Safia Nolin.

Si l’ensemble de la distribution qui enregistrera la trame sonore de l’opéra-punk-rock acrobatique sous la direction musicale de Jean-Phi Goncalves n'a pas encore été dévoilé, on sait en revanche que Marie-Pierre Arthur, Milk & Bone, La Bronze, Klô Pelgag, Beyries et Gabrielle Shonk seront du nombre des 18 interprètes, qui s’approprieront chacune un titre incontournable du célèbre parolier. Comme elles en ont fait la démonstration en conférence de presse lundi, Safia Nolin livrera une version toute personnelle du «Blues du businessman», alors que Betty Bonifassi s’attèlera à «Oxygène», une chanson devenue indissociable de Diane Dufresne.

Après «Le monde est fou» (2015) et «Tout écartillé» (2016), dédiés respectivement à Beau Dommage et Robert Charlebois, «Stone» est le troisième spectacle de la série hommage de 45 Degrees, la filiale du Cirque du Soleil chargée des projets spéciaux.