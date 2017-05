Chantal Pilon se lance dans la course à la mairie de Rimouski

Un troisième candidat se lance dans la course à la mairie de Rimouski.

Chantal Pilon voudrait devenir la première mairesse dans l'histoire de la ville. La femme d'affaires et présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette en a fait l'annonce lundi matin, après des semaines de rumeurs.

Elle mènera sa campagne sous le thème «Agir maintenant pour agir demain.».

La campagne se déclinera en quatre volets : saisir les opportunités du marché, favoriser la répartition de la richesse, protéger l’environnement, et favoriser la cohésion sociale.

«Je n’ai pas encore toutes les réponses, a expliqué Mme Pilon. Ce que je souhaite, c’est d’aller rencontrer les citoyens. On me connaît plus dans le milieu des affaires. Mais aller rencontrer les citoyens sur le terrain et d’aller chercher leurs intérêts, c’est principalement ce qui m’occupera dans les prochains mois. Je vais voir ce qui les touche de près, et ce qu’on peut faire pour les intéresser. Quand je vois que, pour les séances du conseil municipal, on a des cotes d’écoute de 80 ou 100 personnes, je me dis que ce n’est pas normal. Veut, veut pas, ce sont des enjeux qui les touchent.»

Pierre Chassé et Frédéric Rioux brigueront aussi les suffrages à la mairie. Il est encore possible de poser sa candidature.

Les élections municipales ont lieu le 5 novembre prochain.