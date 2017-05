Daphné, c’est une perle rare» - le papa de la victime

Malgré la douleur immense qui l’habite, le père d’une jeune femme de 18 ans assassinée en mars dernier à Mont-Saint-Hilaire se console en se rappelant qu’il avait eu «la plus belle» conversation avec sa fille, la veille de son décès.

«C’est la plus belle rencontre que j’ai eue avec ma fille, dit doucement Éric Boudreault. On a passé deux heures dans ma chambre. On parlait de son avenir. Elle avait des étoiles dans les yeux. Je l’ai serrée dans mes bras, elle était heureuse.»

Lisez l’article complet.