De retour à la maison, des citoyens font face à une tâche colossale

Alors que des citoyens regagnent leur domicile dans l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro à Montréal, la fatigue se fait sentir pour plusieurs d’entre eux.

Chez Louise Campeau, veuve et à la retraite depuis un an, une vie est à reconstruire dans sa maison où elle habite depuis 27 ans.

«Là je suis en train de capoter. J’ai mis tous mes meubles...», a-t-elle dit avant d’avoir la voix brisée par l’émotion. Une partie de son mobilier se retrouve maintenant en bordure de rue.

La liste de tâches s’allonge. Elle doit trouver un entrepreneur, contacter son assureur, rétablir l’électricité, remplir des formulaires. Mme Campeau se sent laissée à elle-même.

«Une chance que j’ai mes amis, parce qu’aujourd’hui c’est la première journée que je craque. J’essaie de me retenir et de me dire "Louise, tu vas être forte", mais je ne dors pas. Je dois prendre des médicaments pour dormir.»

Dans une autre maison, le travail est immense pour Louison Quirion.

«Je n’ai quasiment jamais quitté ma maison, mais j’aurais dû, a-t-il affirmé. Présentement, c’est difficile.»

Venu pour l’aider, son frère a pleuré quand il a vu l’état du sous-sol. Ils ont toutefois réussi à retrouver le sourire depuis le début des travaux.