François Marchand ne sera pas candidat pour Démocratie Québec

N’ayant plus confiance en son ancien rival à la chefferie de Démocratie Québec (DQ), Anne Guérette a affirmé que François Marchand ne sera pas candidat de son parti au poste de conseiller municipal, en novembre prochain.

«Il n’est pas question que je cède à des menaces ou à de l’intimidation. J’ai été élue démocratiquement. Je continue le chemin jusqu’au 5 novembre», a réagi Mme Guérette lundi en fin de matinée à la crise qui secoue Démocratie Québec . «On regarde en avant. On est ensemble plus forts et plus solidaires que jamais», a-t-elle insisté.

Informé par le Journal des propos de Mme Guérette, M. Marchand a répliqué avec une pointe de sarcasme : «Je ne suis pas surpris. Je m’ajoute à une liste impressionnante de gens en qui elle n’a pas confiance. Il y a Paul Shoiry. Il y a Yvon Bussières. Il y a Isabelle Vaillancourt. Et il y a moi».

Compte-t-il se présenter en tant qu’indépendant pour le poste de conseiller? «Je ne ferme aucune porte. Je suis toujours intéressé par la chose municipale», a déclaré l’avocat qui se donne désormais «quelques jours» pour prendre une décision.

Critiques

Se disant «déçue du comportement de certaines personnes», Mme Guérette a vertement critiqué M. Shoiry, dont le départ a été annoncé vendredi dernier. «M. Shoiry a beaucoup critiqué, mais il n’a jamais partagé son expérience et il n’a jamais apporté de solution», a-t-elle regretté.

Le départ de M. Shoiry est «un gain pour notre parti», a-t-elle ajouté en évoquant des gens «pas francs et pas honnêtes qui jouent un jeu».

Mme Guérette a tenu à rappeler que les anciens conseillers de DQ – Paul Shoiry et Yvon Bussières – ne l’ont pas appuyée lors de la course à la chefferie du parti, à l’automne 2016. «Je vais honorer le mandat que les membres de DQ m’ont confié», a-t-elle fait savoir.

Chef de cabinet

Mme Guérette n’a pas voulu commenter le départ d’Isabelle Vaillancourt, sa chef de cabinet, en indiquant que cette question relève de «la régie interne» du parti. «Un chef de cabinet doit être loyal et apporter son soutien indéfectible à son chef», a-t-elle fait remarquer. Elle a par la suite assuré ne pas accuser son ancienne employée de manquer de loyauté.

Il s’agit d’un départ d’un commun accord et non pas d’une démission, a soutenu Mme Guérette.

Régis Labeaume n’a voulu faire aucun commentaire au sujet de ces développements à DQ.