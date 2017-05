IAM en clôture des 29es FrancoFolies

La formation de rap français IAM viendra non seulement célébrer le 375e de Montréal en clôture des FrancoFolies le 18 juin prochain, mais aussi les 20 ans de son album phare L’école du micro d’argent, a-t-on appris lundi.

Les vétérans marseillais tiendront l’affiche du grand rassemblement pour la tombée de rideau du Festival. De 15 h à minuit, le public pourra aussi voir gratuitement les Cowboys fringants, Ariane Moffatt et ses «louves» (Marie-Pierre Arthur, Safia Nolin, Amylie, Mara Tremblay , Klô Pelgag, Les Hay Babies, etc.), Philippe Brach, Tiken Jah Faloly et K.O.K.A (Karim Ouelle et King Abid) se succéder sur les scènes extérieures dans le quartier des spectacles.

La programmation complète des spectacles extérieurs de la 29e édition des FrancoFolies sera dévoilée mardi.