Il n’a plus de reins à la suite d’une erreur médicale

C'est une histoire presque incroyable. Paul Turcotte, un Beauceron de 47 ans, s’est retrouvé sans reins à la suite d’une grave erreur médicale.

En 2015, un urologue de l'Hôtel-Dieu de Lévis, qui lui a enlevé le rein gauche, atteint de cancer, aurait aussi posé un geste qui a détruit le rein droit du patient.

Depuis ce temps, M. Turcotte doit continuellement être en dialyse.

«C'est difficile à accepter a-t-il confié à TVA Nouvelles. Au début, je ne voulais même pas recevoir de traitements tellement j'étais bouleversé.»

En août 2014, à la suite d'examens approfondis, un urologue de l'Hôtel-Dieu de Lévis avait recommandé d'enlever complètement le rein gauche de M. Turcotte parce qu'il y avait présence d'une tumeur cancéreuse.

Mais, selon la poursuite judiciaire déposée par ses avocats, durant l'intervention, l'urologue a interrompu la circulation du sang dans les vaisseaux, non pas du rein gauche malade comme il se devait, mais du rein droit en bonne santé.

Constatant son erreur, le médecin a enlevé deux des trois pinces installées, mais a trouvé la troisième seulement plusieurs minutes plus tard, enfouie dans les tissus graisseux et sanguins. Il a poursuivi ensuite son travail et a enlevé le rein gauche atteint de cancer.

À son réveil, mauvaise surprise: Paul Turcotte n'avait plus de reins fonctionnels.

Le patient a appris dans un rapport d'accident/incident, rempli par un membre du personnel de l'hôpital, ce qui s'était passé.

«En plus de ne plus avoir de rein gauche à cause du cancer, il a perdu son rein droit en raison d'une erreur médicale», affirme son avocate Me Geneviève Pépin, du cabinet Ménard Martin avocats.

Il aurait pu vivre avec un seul rein. Mais maintenant, il doit amorcer des traitements.

«Je dois être en dialyse 3 jours par semaine et 5 heures par jour, sans compter les rendez-vous à l'hôpital.»

Le camionneur de 47 ans, qui se rendait souvent aux États-Unis, n'a plus d'énergie et ne peut plus subvenir à ses besoins.

Une greffe dans trois ans?

Comme une greffe rénale est possible seulement 5 ans après son cancer, il devra attendre encore 3 ans avant d'y être éligible, sans savoir s'il aura un donneur compatible.

«Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Je ne le sais pas et ça fait peur», se demande-t-il.

Nous avons tenté de parler à l'urologue en cause de même qu'à son avocat, mais ils ont préféré ne pas faire de commentaire.

Interpellé, le ministre Gaétan Barrette est resté prudent parce qu'il n'a pas les détails du dossier en main.

«S'il s'agit bel et bien d'une erreur, comment est-ce que cela a pu se produire? Soyez assurés que de tels cas sont révisés de fond en comble par les directions d'hôpitaux, car des situations comme celle-ci ne doivent pas arriver.»

Paul Turcotte a intenté une poursuite de 850 000 $ contre l'urologue de l'Hôtel-Dieu de Lévis.

«Je ne peux pas accepter ce qui s'est produit. J'apprends à vivre avec», conclut-il.