Kendrick Lamar et Katy Perry à Montréal

Katy Perry et Kendrick Lamar seront de passage dans la métropole à la fin de l’été, a annoncé coup sur coup lundi matin, le promoteur evenko dans des communiqués.

Le rappeur Kendrick Lamar, dont le dernier opus «Damn.» lancé en avril a rallié la critique et est déjà certifié platine, foulera la scène du Centre Bell le 24 août et sera précédé de Travis Scott et D.R.A.M., programmés en première partie.

La chanteuse pop Katy Perry, qui a beaucoup fait réagir sur le web avec la sortie du clip «Bon appétit» - une dénonciation du principe de la femme-objet -, s’arrêtera à Montréal le 9 septembre, dans la portion nord-américaine de la tournée «Witness», dont l’album est attendu dans les bacs le 9 juin prochain.

Les billets seront disponibles à partir de 20 et 27 mai respectivement, au www.evenko.ca.