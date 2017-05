Le dragon n’est pas bienvenu au cimetière

Une famille de Plessisville qui a voulu honorer la mémoire d’un jeune garçon de 13 ans décédé, et qui a fait fabriquer un monument funéraire en forme de dragon, n’a pu le faire installer dans le cimetière comme prévu.

Le garçon est décédé de problèmes cardiaques. Il était passionné par l’époque médiévale.

Un ami de la famille qui possède une entreprise d'impression 3D a passé de nombreuses heures à y travailler.

gracieuseté | www.lanouvelle.net

Mais lorsque les proches du défunt ont voulu l’installer dans le cimetière, la paroisse a dit «non».

Selon les autorités religieuses, la symbolique du dragon est associée au mal, à l’incarnation du démon.

«Si on installe un dragon dans un cimetière catholique qui est un lieu de repos, l’image ou la représentation, du mal vient déranger la quiétude qu’il y avait. On désire vaincre le mal, mais on lui donne une place pour régner», a commenté le curé de la paroisse Notre-Dame-des-Érables, Serge Lavoie à TVA Nouvelles.

Pour les proches, le dragon faisait simplement partie de l’imaginaire du jeune homme décédé.

Ils ne veulent pas déranger les familles des autres défunts, et se disent également ouverts aux discussions avec la paroisse.