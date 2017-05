Le jeune fils Trump ira dans une école huppée près de Washington

Le déménagement à Washington de la femme de Donald Trump et de leur fils Barron se confirme pour cet été: la Maison-Blanche a indiqué lundi que Barron, 11 ans, rejoindrait à la rentrée prochaine une école privée dans la banlieue de la capitale fédérale américaine.

«Nous sommes ravis que notre fils aille à l'École épiscopale St Andrew's», un établissement de quelque 580 élèves installé sur un campus de près de huit hectares à Potomac, dans le Maryland, a indiqué sa mère Melania, troisième femme de Donald Trump, dans un communiqué.

À près de 40 000 dollars de frais de scolarité par an, St Andrews Episcopal School, qui accueille les enfants de la maternelle à la terminale, se veut à la fois une référence en termes de pédagogie et de résultats académiques, et un modèle de tolérance, acceptant des élèves de toutes origines, intérêts et capacités, selon son site web.

Cette école n'avait jamais accueilli d'enfants de présidents américains. Cependant elle a quelques anciens élèves célèbres, dont le fondateur du site de vente aux enchères eBay, Pierre Omidyar.

Depuis le départ de Donald Trump à Manhattan, Barron et Melania continuaient à résider dans la Trump Tower à Manhattan, Donald Trump expliquant qu'il souhaitait que Barron finisse l'année scolaire dans son école privée de l'Upper West Side.

Cela avait alimenté les spéculations sur le refus de Melania d'endosser le rôle de Première dame.

Le départ de Melania et Barron pour la Maison-Blanche devrait permettre d'économiser des dizaines de milliers de dollars de frais de police à la ville de New York, qui veille 24 heures sur 24 sur les allées et venues de la famille du président.

Une surveillance qui représente selon les autorités un coût total quotidien de quelque 127 000 dollars. Le départ de Melania et Barron devrait faire chuter ce chiffre, même si les fils de Donald Trump, Donald Junior et Eric, qui eux resteront à New York où ils ont repris les rênes de l'empire immobilier du président, continueront à bénéficier d'une surveillance policière.

Plus de 500 000 personnes avaient signé une pétition demandant le départ de Melania pour Washington pour éviter ces coûts, en réclamant qu'à défaut elle les paye elle-même.