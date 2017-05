Québec a officialisé lundi la création du comité qui développera le plan stratégique de la grappe québécoise en intelligence artificielle, laquelle sera dotée d’un budget de 100 millions $ au cours des cinq prochaines années.

Le comité, qui regroupe 12 membres des secteurs universitaires et des affaires, sera coprésidé par Pierre Boivin, président et chef de la direction de Claridge, et Guy Breton, recteur de l'Université de Montréal.

Ce comité aura pour mandat de guider la création de la grappe et veillera au développement du plan stratégique pour stimuler ce secteur de l’économie.

«Le Québec doit prendre part à cette nouvelle économie et à cette société du savoir et transformer les nouveaux enjeux en opportunités», a expliqué le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, par communiqué, lundi.

«Pour hausser leur productivité et leur compétitivité à l'échelle internationale, nos entreprises doivent miser sur l'innovation», a pour sa part indiqué la ministre de l’Économie, Dominique Anglade.

«L'intelligence artificielle est un élément déterminant qui influencera les façons de faire et les modèles d'affaires des entreprises», a-t-elle ajouté.