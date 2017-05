Le tiers des diplômés québécois angoissés au sujet de l’argent

Plus du tiers des diplômés récents du cégep ou de l’université au Québec sont angoissés concernant la gestion de leur argent, selon un sondage mené pour la Banque TD.

En effet, 38% des diplômés «disent se sentir angoissés ou dépassés de devoir gérer leurs dépenses seuls», d’après ce sondage dévoilé lundi.

Ceci s’explique peut-être par le fait que 36% des diplômés québécois ont dû attendre jusqu’à un an avant de trouver un emploi. Et une fois au travail, 39 % disent gagner un salaire moins élevé que prévu, tandis que plusieurs font face à des dépenses imprévues, comme s’acheter des vêtements pour le travail (27%), se loger (26%) et payer le transport (23%).

«Les diplômés d’aujourd’hui sont ambitieux et motivés, mais les réalités du marché du travail peuvent créer un sentiment de pression financière et de culpabilité lorsqu’ils sont incapables de se payer les choses dont ils ont envie», affirme Émile Khayat, directeur de succursale, TD Canada Trust, par communiqué.

Par conséquent, la moitié des diplômés sur le marché du travail ont dit se sentir coupable de dépenser pour des biens et services qu’ils désiraient, plutôt que pour rembourser leurs dettes ou faire face à d’autres obligations financières.