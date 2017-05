Les reventes de maisons ont ralenti en avril au pays

Les reventes de maisons à l’échelle du Canada ont ralenti de 1,7% entre les mois de mars et d’avril.

Si on prend les données (non désaisonnalisées) sur un an, les ventes réelles réalisées par le réseau MLS ont baissé de 7,5% au mois d’avril par rapport à avril 2016.

Il s’agit de données de l’Association canadienne de l’immeuble, un regroupement de 120 000 courtiers et agents immobiliers à travers le Canada.

Les ventes en avril ressortent en baisse dans 70% des marchés au pays, notamment dans le Grand Toronto et à Vancouver.

« Parallèlement, les ventes sont en hausse à Calgary et à Edmonton par rapport aux creux de l'an dernier et elles suivent une tendance à la hausse à Ottawa et à Montréal», explique Andrew Peck, président de l'ACI.

Le nombre de nouvelles inscriptions de maisons a bondi de 10% en avril, par rapport au mois précédent.

Prix toujours en hausse

La tendance à la hausse des prix s’est accélérée dans toutes les catégories de résidences observées. C’est encore dans les régions de Vancouver et de Toronto que les hausses de prix sont les plus marquées.

Dans le Grand Montréal, la hausse des prix sur un an atteint 3,7%, poussée par une hausse de 5,5% du prix des maisons en rangée.

Le prix moyen d’une résidence dans le Grand Montréal se situait à 319 700$ le mois dernier.

Le prix moyen à l’échelle nationale atteignait 559 317$ au Canada en avril, une hausse de 10,4% sur un an. Ce prix est évidemment influencé à la hausse par les marchés de Vancouver et du Grand Toronto.