Poutine appelle à arrêter d'«intimider» la Corée du Nord

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié lundi de «contre-productif et dangereux» le tir la veille d'un missile nord-coréen, mais il a également appelé à arrêter d'«intimider la Corée du Nord» et a prôné une solution pacifique.

«Nous sommes catégoriquement contre l'élargissement du club des puissances nucléaires, y compris au bénéfice de la Corée du Nord (...). Nous sommes contre, et nous considérons (ce tir) comme contre-productif, nuisible et dangereux», a indiqué M. Poutine, lors d'une conférence de presse à Pékin. Mais «il faut arrêter d'intimider la Corée du Nord et trouver une solution pacifique pour résoudre ce problème», a-t-il insisté.