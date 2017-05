Pub de la CAQ: les libéraux contre-attaquent

Le gouvernement libéral de Philippe Couillard n’a pas tardé à réagir à la diffusion, par TVA Nouvelles, d’une publicité de la Coalition Avenir Québec (CAQ) qui doit être dévoilée prochainement.

La publicité, qui reprend le thème de campagne du gouvernement libéral «Ensemble on fait avancer le Québec» pour le remplacer par «Ensemble on fait reculer le Québec», met en vedette Nathalie Roy, Éric Caire et Sonia Lebel.

«Cette campagne de publicité de Francois Legault et de la CAQ est conforme à leur façon de faire de la politique ''Salir pour se faire élire''», a indiqué le bureau du premier ministre par courriel.

«D'ailleurs ce n'est pas une surprise, en novembre dernier Francois Legault se disait à l'aise d'être comparé à Donald Trump. François Legault fait la démonstration que le parti libéral est bel et bien le seul parti de l'économie», ajoute-t-on.

«Pendant que la CAQ lance de la boue nous veillons aux intérêts et au progrès du Québec nous a écrit Charles Robert directeur adjoint du cabinet du premier ministre Philippe Couillard», conclut le bureau du premier ministre.

Dans sa publicité, la CAQ utilise des infographies dans lesquelles on écrit que le PLQ est le parti de la corruption, du copinage, de la corruption, des scandales et des enveloppes brunes depuis 15 ans.