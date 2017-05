Surplus record de 39,5 millions $ en 2016

La Ville de Québec a dépensé beaucoup moins que prévu en 2016 et a engrangé des revenus supérieurs à ses prévisions, ce qui s’est traduit au final par un surplus record de 39,5 millions $, trois fois plus élevé qu’en 2015.

Cet excédent représente 2,8 % des revenus totaux de 1,4 milliard $ de la Ville. Depuis les fusions, en 2002, jamais la Ville de Québec n’avait enregistré un surplus aussi important. Le précédent surplus record de 33,3 millions $ avait été réalisé lors de l’année financière 2009.

«Les excellents résultats financiers de l’année 2016 sont avant tout la preuve d’une gestion rigoureuse marquée par l’amélioration de l’organisation du travail et d’un cadre financier solide», a déclaré le maire de Québec Régis Labeaume.

Le rapport financier 2016, contient les résultats réels – à ne pas confondre avec les projections budgétaires – qui révèlent des économies importantes de 7,5 millions $ pour le remboursement de la dette (grâce aux taux d’intérêt inférieurs aux prévisions) et une réduction des dépenses de 6,4 millions $ qui découle de l’«optimisation d’activités, de l’amélioration continue et de réorganisations» à l’interne.

La Ville de Québec a également épargné 4 M$ pour ses coûts d’énergie (électricité, gaz et carburant) par rapport à ses prévisions. Dans la colonne des revenus, elle a aussi récolté 3,6 millions $ de plus que prévu en intérêts sur ses placements et 3,3 M$ par la vente d’actifs immobiliser supplémentaires.

Heures supplémentaires

Tout n’est cependant pas rose. Les droits sur mutations immobilières (taxe de bienvenue) ont été inférieurs de 2,2 millions $ par rapport aux projections, ce qui témoigne d’un certain ralentissement du marché immobilier.

Par ailleurs, la Ville a défoncé de 33 % son budget d’heures supplémentaires en décaissant 19,7 millions $ par rapport aux 13,2 millions $ qui avaient été anticipés. Les précipitations abondantes ont également plombé le budget de déneigement de 2,1 millions $ par rapport aux prévisions.

La dette nette a atteint 1627,2 millions $ à la fin de l’exercice 2016, en baisse de 43,3 millions $, conformément au cadre financier que l’administration Labeaume s’est donné il y a quelques années.