Un autiste de 32 ans est porté disparu à Québec

La police de Québec demande l’aide de la population afin de localiser un homme de 32 ans atteint d’autisme, Rénald Côté, de Québec, porté disparu depuis lundi matin.

«Il aurait quitté à pied son domicile dans le secteur de l’avenue Rancourt à Beauport un peu après 10 :30 ce (lundi) matin, a indiqué le Service de police de la Ville de Québec, dans un communiqué. Monsieur Côté souffre d’autisme. Selon nos informations, il pourrait se trouver dans des endroits où il pourrait se procurer de la nourriture comme des restaurants ou des épiceries.»

Rénald Côté mesure 5’9” (1,80 m) et pèse 180 lb (82 kg). Il a les cheveux et les yeux bruns. Il portait un t-shirt rouge et des jeans bleus au moment de sa disparition.

«Si vous apercevez cette personne, composez le 9-1-1 pour une intervention immédiate, a indiqué la police. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1-888-641-AGIR, sans frais partout à travers l’Amérique du Nord. Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle. Le dossier en référence est le QUE170515-061.»