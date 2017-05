Deux fois plus de chantiers dans les écoles de Québec cet été

Les chantiers seront deux fois plus nombreux cet été dans les écoles de la région de Québec, où des travaux de rénovation seront réalisés dans 107 établissements.

Au total, 53 millions $ seront consacrés à des travaux de réfection de toiture, de changement de fenêtres et de «mise à niveau» des écoles, a indiqué mardi le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, comparativement à 28 millions $ l’an dernier.

Même s’il a reconnu que les besoins seront toujours plus grands que la capacité de payer du gouvernement, le ministre s’est réjoui de voir les chantiers se multiplier. «On a augmenté la cadence», a-t-il lancé.

Le déficit d’entretien des écoles, dont plusieurs sont dans un état de vétusté avancé, a souvent fait la manchette ces dernières années.

Assouplir les règles

Certains projets parmi ceux qui seront réalisés cet été permettront aussi de réaménager des espaces communs dans certaines écoles, a ajouté M. Proulx.

Des travaux sont par ailleurs en cours au ministère de l’Éducation afin d’assouplir le cadre de référence qui régit la construction et le réaménagement des écoles québécoises, a indiqué le ministre.

«On veut travailler, déjà, à changer des choses. Le cadre de référence, peut-être qu’il ne prend pas toujours en compte les besoins d’aujourd’hui, comme le service de garde. Avant, on allait manger à la maison, maintenant on mange à l’école. Dans certains lieux, on mange même dans les classes. Il faut revoir nos affaires, nos espaces de cafétéria et [...] espaces communs. Il faut se donner de la souplesse», a soutenu M. Proulx.

Les détails du projet du Lab-école, auquel sont associés le chef Ricardo, l’athlète Pierre Lavoie et l’architecte Pierre Thibault, seront par ailleurs dévoilés sous peu.

«Le Lab-école va nous amener à réfléchir pour le futur, mais on va s’en inspirer pour travailler dans le présent», a ajouté le ministre.