Expulser Lelièvre du caucus, «la seule décision possible» en 2017

Le député de Gaspé Gaétan Lelièvre est exclu du caucus péquiste à la suite des révélations de notre Bureau d’enquête.

Il a entretenu des liens de proximité avec la firme Roche, en 2008 et 2009, alors qu’il occupait les fonctions de directeur général de la Ville de Gaspé.

M. Lelièvre a sollicité et obtenu de nombreux avantages de la part de la firme de génie, qui recevait des millions de dollars de contrats publics.

«Je pense qu’il n’avait pas le choix, affirme le chroniqueur politique Luc Lavoie, à l’émission «La Joute», à propos de la décision de Jean-François Lisée de chasser M. Lelièvre du caucus du Parti québécois «jusqu’à nouvel ordre», soit le temps de mener d’éventuelles vérifications.

À ses yeux, les actes reprochés à Gaétan Lelièvre ne relèvent pas de la «grosse corruption», d’autant plus qu’il n’était pas député à l’époque. «Il n’a pas fait grand-chose de terrible», soutient Luc Lavoie.

«Dans les courriels en question, on fait plus état (d’affaires du type) "as-tu des tickets pour mon fils qui est à Montréal, pourrais-tu louer mon appartement". Par contre, le bout le plus fatiguant, c’est lorsque les ingénieurs s’envoient entre eux des courriels où ils se disent: "sommes-nous assez guidounes, mais pour un contrat, on ferait n’importe quoi "», relate-t-il.

Luc Lavoie estime que compte tenu de l’atmosphère qui règne ces temps-ci en politique, le chef péquiste a pris la décision qui s’imposait. «Car eux autres (le PQ), ils voient chez les libéraux que le point faible, c’est l’éthique, alors s’il fallait qu’ils se placent dans une situation comme celle-là, ç’a aurait été très dommageable pour le caucus.»

Un avis que partage l’autre «Jouteur», Bernard Drainville, selon qui le retrait du caucus de M. Lelièvre en pareilles circonstances était la seule décision possible. «Tu ne peux pas d’un côté constamment sermonner les autres partis, le parti libéral en particulier, et te retrouver face à une question comme celle-là, qui n’est pas un manquement légal, mais un manquement assez sérieux à l’éthique, à l’intégrité dont doit faire preuve le représentant d’une ville – dg de la Ville de Gaspé, dans ce cas-ci.»

Fort de son expérience en politique, l’ancien député péquiste met en garde les élus qui seraient tentés de demander ou d’accepter des cadeaux.

«À toutes les fois que tu acceptes un cadeau comme celui-là, que tu demandes de l’aide, que ce soit pour vendre ton bateau ou avoir accès à un condo, tu contractes une dette morale, tu donnes à ces personnes qui t’aident la poignée pour éventuellement revenir...» explique celui qui a eu l’occasion de côtoyer M. Lelièvre au caucus et au Conseil des ministres.

Questionné sur les révélations faites à son sujet, le principal intéressé a défendu son intégrité ce matin dans les couloirs du Salon bleu. Il a rappelé qu’il fallait juger «ses erreurs d’éthique, peut-être, avec les lunettes de 2007. J’ai vraiment été un homme honnête, tout au long de ma carrière, qui a travaillé pour les autres, pour les régions», a insisté Gaétan Lelièvre.

Pour Luc Lavoie, qui se retrouve «dans la drôle de position de défendre un péquiste», note-t-il, il est important d’analyser cette situation sous l’angle humain et en tenant compte du contexte. «Je m’intéresse davantage à la question humaine... recevoir des cadeaux de Noël dans les années 2000, comme de super belles bouteilles de champagne de collaborateurs ou de fournisseurs, quand t’étais dans le secteur privé, c’était monnaie courante partout, à Montréal comme à Gaspé.»

Aujourd’hui, ce n’est plus acceptable, observe-t-il. «Et c’est tant mieux.»

