Hausse des niveaux d'eau du lac Saint-Jean

Malgré les prévisions d’une décrue des eaux du lac Saint-Jean mercredi dernier, le nouveau bilan de Rio Tinto rapporte une hausse des apports naturels mardi.

Le lac Saint-Jean devrait atteindre son niveau maximal d'ici le 21 mai. Les températures plus chaudes des derniers jours ont contribué à faire fondre la neige au nord du bassin versant qui lui, alimente les débits des cours d'eau. De plus, les 44 millimètres de pluie attendus dans la prochaine semaine influenceront à la hausse les apports naturels.

Rio Tinto est en constante communication avec les différentes municipalités qui se trouvent autour du lac. La plupart d'entre elles se préparent à toute éventualité: la municipalité de Chambord s'est procuré 2500 sacs de sable, tout comme celle de Roberval et d'Alma.

Par mesure de précaution, la municipalité d'Alma a fermé le pont tranquille ainsi qu'un tronçon de la piste cyclable qui longe la rivière petite décharge.

«Comme le débit de la rivière a atteint un seuil historique, on ne connaît pas encore la résistance de la structure du pont et on a préféré le fermer par précaution», a expliqué Audrey-Claude Gaudreault, porte-parole de la ville d'Alma.

Toujours dans ce secteur, certaines zones font l'objet de surveillance, dont le Chemin de la Coopérative, le Chemin de l'Anse et le Chemin du Domaine Renaud.