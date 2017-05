Il se vante d'avoir volé une voiture... et se fait arrêter

Un jeune homme de 23 ans a confié à un individu avoir volé une voiture dans la nuit de lundi à mardi. Ce dernier a contacté les policiers de Québec, qui n’ont pas mis beaucoup de temps à retrouver le voleur.

«Un appel anonyme est entré et la personne a dit qu’un homme venait de lui dire qu’il avait volé une voiture et qu’il se dirigeait vers Beloeil. Elle nous a donné le modèle de voiture, la couleur et la plaque», a raconté David Poitras, porte-parole au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), à propos des faits survenus vers 1h, mardi matin.

La voiture a été localisée peu de temps après par des patrouilleurs, immobilisée sur la rue de la Faune. «L’homme a collaboré à son arrestation pour vol et recel de véhicule, bris de probation, possession d’outils de cambriolage et vol de moins de 5000$», a précisé M. Poitras.

La voiture avait été rapportée volée le 13 mai dernier, dans la région de Beloeil. La plaque d’immatriculation avait été volée lundi, dans le secteur de L’Ancienne-Lorette.

Le contrevenant devrait comparaître mardi matin, au palais de justice de Québec.