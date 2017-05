La famille de Cédrika s’oppose à la diffusion d’un documentaire

La famille de Cédrika Provencher s’oppose à la diffusion d’un documentaire portant sur la disparition et sur le meurtre de leur enfant.

Martin Provencher a mis en demeure l’initiateur du projet, estimant que ce genre de travail d’enquête devait être réalisé par les autorités policières. Il juge également qu’un tel documentaire porté à l’écran pourrait nuire à un éventuel procès.

Le réalisateur du documentaire, Stéphan Parent, est connu pour avoir réalisé le film «Novembre 84», sorti en 2014, qui traite de la disparition non résolue de sept enfants.

Stéphan Parent s’interroge sur les raisons qui poussent le père de Cédrika à vouloir empêcher la sortie du film, «surtout qu’il ne l’a pas vu». Le réalisateur affirme également que Martin Provencher n’en connaît pas le contenu.

Selon Stéphan Parent, on retrouve dans son film des informations très pertinentes qui pourraient même aider l’enquête policière.

Il a entre autres rencontré des amis de Cédrika Provencher. L’une d’elles a mentionné avoir été elle aussi approchée par un homme avec un chien. L’individu aurait eu le même «modus operandi» que lors de la disparition de Cédrika Provencher.

Il dit avoir investi entre 60 000$ et 100 000$ de sa poche sur son projet de film et travaillé pendant deux ans sur le documentaire. Il place aujourd’hui son projet sur la glace.

Selon des criminalistes rencontrés par TVA Nouvelles, la diffusion d’un tel documentaire ne devrait pas nuire aux enquêtes ou à la tenue d’un éventuel procès. Il s’est écrit tellement de choses dans les médias, sur les réseaux sociaux, que le documentaire ne serait donc qu’un élément de plus, et selon ces avocats, cela n’empêcherait pas la tenue d’un procès juste et équitable.