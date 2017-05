Le nombre d’évacués passe sous les 3500

Après avoir atteint une pointe avec 3894 personnes évacuées vendredi dernier, le nombre de sinistrés ne pouvant réintégrer leur demeure en raison des inondations est passé sous la barre des 3500 personnes.

Le dernier bilan d’Urgence-Québec diffusé lundi soir montre que la situation continue de s’améliorer au Québec, où 3499 demeurent évacués.

Le nombre de maisons inondées a aussi chuté, passant de 4552 dimanche à 4085 lundi, et ce, dans 104 villes et municipalités.

La décrue des rivières en Outaouais, en Mauricie et dans la grande région de Montréal s’est également poursuivie au cours des derniers jours, l’eau se retirant de plus en plus des terres.

Les sinistrés songent de plus en plus à l’après-inondation. Des résidents dans plusieurs zones sinistrées ont déjà pu amorcer les travaux de nettoyage et de décontamination de leur maison et de leur terrain.

Selon le Bureau d’assurance du Canada, 35 000 réclamations ont déjà été déposées auprès de différents assureurs en lien avec des dégâts liés aux inondations.