Les corps d’un père et de sa fille de six ans retrouvés à Red Deer

Les corps d’un père et de sa fille de six ans ont été retrouvés dimanche dans une résidence de Red Deer, en Alberta, à la suite d’un possible meurtre suivi d’un suicide.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé lundi que les corps de l’homme de 39 ans et de sa fille ont été trouvés au milieu de l’après-midi. La police n’a pas offert de détails sur les circonstances entourant le drame, mais la GRC a précisé ne pas rechercher de suspect et que la sécurité du public n’est pas compromise.

Selon le «Calgary Sun», le père serait Robert Lesslie Malcolm Campbell. Des voisins ont affirmé qu’il vivait seul chez lui depuis quelques années, ne recevant que la visite occasionnelle de sa fille Callie, dont il avait la garde partagée une fin de semaine sur deux. «C’est une histoire tragique. Je n’ai jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse se produire dans notre quartier», a notamment confié Beata Wojtasiewicz.

Selon des documents de cour consultés par le quotidien, le père aurait eu du mal à accepter l’idée de ne pouvoir voir davantage sa fille. Campbell et la mère de Callie, Debbie Hildebrandt, se sont affrontés en cour au sujet de la garde de l’enfant et de la pension alimentaire.

Une autopsie doit être conduite sur les deux corps au cours de la journée de mardi.

Du personnel a également été dépêché à l’école que fréquentait la jeune fille pour épauler ses camarades qui en ressentiraient le besoin.

Les policiers qui ont fait la macabre découverte ont aussi reçu l’appui nécessaire, a assuré la police fédérale. «Au nom de la GRC, je veux exprimer nos sincères condoléances à la famille et aux amis des victimes. C’est une perte tragique pour notre communauté», a ajouté Ken Foster, l’officier de la GRC responsable du détachement de Red Deer.