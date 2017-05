Les festivités du 375e lancées mercredi

Les festivités du 375e anniversaire de Montréal débutent officiellement mercredi! Voici un aperçu de qui est prévue pour cette première journée de fête et le reste de l'année.

Horaire de la journée:

8 h 45: Sonnée symbolique des cloches des églises montréalaises commençant avec celle de l'Oratoire pour annoncer l'ouverture des festivités.

9 h: Messe anniversaire patrimoniale à la Basilique Notre-Dame.

10 h 30: Hommage aux fondateurs Jeanne-Mance et Paul de Chomedey au monument de Maisonneuve à la Place d'Armes.

12 h: Hommage à la Grande Paix de Montréal et aux milliers d'années de présence autochtone sur le territoire montréalais à la terrasse de l'hôtel de ville.

16 h: Inauguration du Fort de Ville-Marie au musée Pointe-à-Callière.

20 h 30: Première du spectacle gratuit «Montréal Avudo» au quai King Edward du Vieux-Port de Montréal.

21 h 45: Illumination du pont Jacques-Cartier avec spectacle inaugural de 30 minutes de l'orchestre métropolitain dirigé par Yannick Nézet-Séguin. Trame sonore disponible au 107,03 FM et sur l'application AmpMe. Le pont sera fermé de 21 h à 22 h 30 et les valets pour Bixi sont disponibles de 17 h à 23 h. Autobus et métro gratuits aujourd'hui.

Routes fermées au cours de la journée

Fermées de 7 h à 13 h

Secteur du Vieux-Port: Rues Notre-Dame, Gosford, Saint-Claude, Saint-Vincent et Saint-Gabriel

Boulevard Saint-Laurent entre les rues de la Commune et Saint-Antoine

Rue Saint-Sulpice entre les rues Saint-Paul et Saint-Antoine

Rues Côte de la Place d’Armes et Place d’Armes (dir. Sud)

Place Royale, rue de la Capitale et rue Saint-Paul

Fermées de 20 h 30 à 23 h 30

Secteur du pont Jacques-Cartier: Rues Notre-Dame, Cartier, de La Gauchetière Est et Dorion

Avenues Papineau et de Lorimier

Boulevard René-Lévesque Est

Autoroute Ville-Marie