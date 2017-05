Les navettes autonomes appréciées du public

Les navettes électriques autonomes de Navya et Kéolis ont séduit plus d’une centaine de personnes mardi lors des essais publics des véhicules.

Dans le cadre du Sommet international du transport en commun, des navettes autonomes électriques sont en démonstration encore mercredi. Mais mardi, Navya et Keolis ont permis au public d’essayer leur véhicule «nouveau genre» et nombreux étaient les curieux qui souhaitent y faire un tour.

Cette expérience avec le public aura permis de briser certaines barrière et idées préconçues face aux véhiculent autonomes.

«La conduite est douce et ce n’est pas stressant. C’est sûr que c’est bizarre de constater qu’il n’y a pas de chauffeur, mais rapidement on se sent en sécurité», a souligné Marie-Eve Jarry qui avait entendu parler de l’événement par une collègue.

De façon générale, les participants ressortaient heureux et surpris de leur expérience. «Je me suis dit que je devais venir essayer ça», s’est dit Bernard Alexandre Lair, qui se décrit comme un patenteux heureux d’avoir vu de près cette technologie.

«Je ne pensais pas que ça irait aussi vite», s’est exclamée Laura Michetti alors qu’elle descendait de la navette de Navya.

Navya et Keolis n’auront pas séduit que les citoyens. Dans le cadre du lancement de la navette lundi, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, David Heurtel, a aussi vécu l’expérience.

«C’était une très belle expérience. Ça montre que la technologie du véhicule autonome est au point et qu’il nous reste plus qu’à l’apprivoiser», a mentionné le ministre Heurtel en soulignant que le Québec serait prêt à accueillir de tels véhicules avec sa stratégie d’électrification des transports.

Un premier projet-pilote en sol québécois sera d’ailleurs mis en place prochainement dans la MRC du Moulin, plus précisément dans la Ville de Terrebonne. La navette circulera dans le secteur du projet de développement Urbanova, le plus grand projet écoresponsable au Canada.

«Ce sera une première mondiale en circuit urbain», a expliqué Stéphane Berthe, maire de Terrebonne et président d’Urbis. En effet, les navettes de Navya, qui circulent actuellement en Europe ou à Los Angeles, le font en circuit fermé et ne côtoie pas réellement d’autres moyens de transport.

Ce projet sera mis en service pour un an et ensuite la MRC réévaluera le besoin. «On veut surtout la tester dans les conditions hivernales, et, ensuite, on verra si on en fait l’acquisition ou si on en veut plus», a souligné M. Berthe.