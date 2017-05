Les Québécois veulent une rente aussi généreuse que les autres Canadiens

Les travailleurs québécois veulent un régime de retraite public aussi généreux que celui des autres Canadiens, révèle un sondage de la FTQ effectué avec la firme Léger, dévoilé mardi, au Centre Saint-Pierre, à Montréal.

«Il est inacceptable que le les retraités du Québec soient les plus pauvres du Canada. La population du Québec ne s’attend à rien de moins qu’à obtenir une pension équivalente à celle des retraités du reste du pays», a déclaré le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux.

D’après ce sondage, 88% des répondants disent vouloir une rente aussi bonne que les autres Canadiens.

Selon M. Cadieux, un vent de droite balaie le Québec en ce moment. À preuve, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui s’oppose même à une hausse minime de 1% de cotisation au régime, s’indigne la FTQ.

Deux poids deux mesures

À titre d’exemple, avec les bonifications prochaines du fédéral et des provinces canadiennes qui entreront en vigueur le 1 janvier 2019, un travailleur du Manitoba gagnant 40 000$ toute sa vie recevra 2320$ de plus par année à la retraite, qu’un travailleur du Québec avec le même salaire.

La FTQ souligne aussi que 73% des Québécois ne sont pas au courant que le gouvernement provincial s’apprête à changer le Régime des rentes du Québec en leur défaveur.

L’enquête montre par ailleurs que les femmes sont plus inquiètes que les hommes quant à leur avenir financier, dans une proportion de 58%, contre 50%, chez les hommes.

La génération X est la tranche d’âge la plus préoccupée de son avenir. Une proportion de 65% des 35-44 ans se demande comment ils s’en sortiront le moment de leur retraite venu.

Le sondage a été effectué entre le 8 mai et le 12 mai dans toutes les régions du Québec auprès de 1018 personnes et a une marge d’erreur de plus ou moins 3,1% et ce, dans 19 cas sur 20.