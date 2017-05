Les risques de vivre près d’un terrain de golf

Il est risqué parfois d'habiter près d'un terrain de golf.

À La Baie, près du terrain de golf de Port-Alfred, certains citoyens en sont venus à craindre pour leur sécurité.

Marie-Claude Gagné est habituée de voir des balles dévier sur le terrain de sa résidence, sur la 6e avenue. Mais l'une d'elles a percuté son pavillon de jardin à pleine vitesse, il y a quelques jours.

«Elle devait arriver à plus de 100 kilomètres à l'heure ! Si ça frappe une personne, ça ne pardonne pas !», a-t-elle expliqué à TVA Nouvelles.

Au cours des deux dernières années, deux carreaux de fenêtres de sa maison ont aussi été fracassés. Les panneaux d'avertissement installés sur le terrain n'empêchent pas les balles de traverser. Mme Gagné a montré un pot de café grand format rempli de balles.

«C'est que j'ai ramassé l'été dernier sur mon terrain : 25 balles.»

«Tout ce qu'on demande, c'est un filet de protection. C'est une question de sécurité et je ne comprends pas que la ville ne fasse rien.»

Deux maisons plus loin, Lise Martel-Charest habite en face du trou numéro 16 depuis 53 ans. Il y a 2 ans, une balle a brisé la fenêtre de son salon.

«Une autre fois, raconte-t-elle, mon mari et moi étions sur la galerie, quand il y en a une qui nous a frôlé le visage. On a un beau point de vue, mais on ne peut pas en profiter à cause des balles.»

La configuration du parcours désavantage les joueurs gauchers qui maîtrisent mal leur élan. La 6e avenue longe le trou, normale 5, en pente. Le coup de départ est au sommet de cette pente, et c'est souvent à partir du deuxième coup que les maisons deviennent exposées.

«Le terrain est dénivelé, on a les pieds en déséquilibre. Si on ouvre trop, la balle risque de se retrouver dans la rue", explique le joueur Richard Simard.

La Ville avait déjà étudié la possibilité d'ajouter des arbustes, mais la proximité de fils électriques pose problème. «On regarde soit pour reconfigurer le trou, ou placer un immense filet», a expliqué la conseillère municipale, Martine Gauthier.

La Ville doit rencontrer le club plus tard cette semaine.