Manifestation concernant le CLSC Haute-Ville à Québec

Un rassemblement est prévu, mercredi, à 11 h, à proximité du CLSC Haute-Ville, à Québec, afin de protester contre la fermeture des consultations sans-rendez-vous depuis le début mars.

L'événement, qui est organisé par quatre organismes communautaires du quartier, se tiendra sur le terrain du Centre Lucien-Borne, situé au 100 chemin Sainte-Foy. «A la suite de la fermeture du service sans-rendez-vous, nous avons reçu de nombreuses plaintes des gens du secteur. C'est une perte importante pour le quartier et les gens des environs», signale Marie-Ève Duchesne du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste.

On retrouve plusieurs personnes âgées et de jeunes familles dans le secteur de la Haute-Ville. «Beaucoup n'ont pas de véhicule. Le CLSC Haute-Ville était le seul point de service à offrir des consultations médicales sans rendez-vous dans le quartier. Les gens se demandent s'ils seront obligés d'aller à l'urgence de l'hôpital du Saint-Sacrement et du Jeffery Hale pour une otite. On voit les répercussions concrètes des décisions du ministère de la Santé», opine Mme Duchesne.

Soupe populaire

Comble de malchance pour les résidents de la Haute-Ville, l'accès à l'urgence du Jeffery Hale est en dents-de-scie, en raison du manque de médecins.

Le Centre famille Haute-Ville, la Maison des femmes de Québec et Entraide Faubourg participent également à la tenue de ce rassemblement, qui a été relayée sur les médias sociaux. L'organisme Les AmiEs de la Terre de Québec apporte sa contribution par une soupe populaire.

Selon Mme Duchesne, une cinquantaine de personnes sont attendues.