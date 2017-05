Marie-Christine Proulx quitte «Salut! Bonjour»

La chroniqueuse culturelle Marie-Christine Proulx quitte l’émission «Salut! Bonjour» après sept années, a-t-elle annoncé mardi sur sa page Facebook.

«J’ai adoré ce rôle pendant toutes ces années, mais après mûre réflexion et en raison de cet horaire atypique, j’ai décidé de consacrer plus de temps à ma priorité numéro 1, soit ma famille, ma plus grande richesse et de revenir à un horaire plus ''régulier''», a écrit Marie-Christine Proulx.

«Sept années à faire Salut! Bonjour, c'est aussi mettre le réveil-matin à 2h45 de le nuit. Couvrir le culturel à tous les jours, c'est se retrouver dans tous les événements culturels, les conférences de presse, les premières médiatiques matin et soir. Cela implique donc des nuits de sommeil souvent écourtées et moins de présence à la maison», a-t-elle expliqué sur Facebook,

La chroniqueuse dit avoir beaucoup rêvé de faire partie de l'équipe de «Salut! Bonjour» aux côtés de Gino Chouinard et de toute son équipe.

Marie-Christine Proulx assure ne pas avoir pris sa décision à la légère, «bien au contraire», que c'était une décision «déchirante».

«J'ai l’émission Salut! Bonjour tatouée sur le cœur, c'est en quelque sorte ma deuxième famille et c’est surtout des collègues en or», a-t-elle poursuivi.

Marie-Christine Proulx a tenu à remercier le public et espère garder une belle relation avec lui même si elle quitte «Salut! Bonjour».

En novembre dernier, la chroniqueuse culturelle et mère de deux enfants avait lancé sa chaîne YouTube où se mêlent mode, beauté, cuisine, recettes et activités familiales.