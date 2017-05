Nouvelles images de Karine Major

La Sûreté du Québec a diffusé mardi après-midi les derrières images de Karine Major, portée disparue depuis près d'une semaine à Rimouski.

La jeune femme a été vue le 9 mai dernier peu avant 12h30 se rendre dans une institution financière de Rimouski.

Sur les images de la caisse Saint-Pie-X, on la voir qui arrive seule. Elle effectue une opération bancaire et retire environ 1000$ et quitte ensuite sans parler à personne. Elle n'a pas été revue depuis.

Alors que le conjoint de Karine Major avait dit qu'elle était «paniquée», sur ces nouvelles images, on peut voir qu'elle observe ce qui se passe autour d'elle, jetant des coups d'oeil de chaque côté.

Sur la bande vidéo, on peut voir un employé en train de passer le balai qui se trouvait sur les lieux. Ce qui pourrait laisser croire que si la jeune femme avait besoin d'aide, elle aurait pu le faire à ce moment.

La famille de Karine a visionné les images avec la Sûreté du Québec mardi après-midi.

Rappelons que la jeune chimiste de 26 ans devait se rendre sur son lieu de travail le 9 mai, mais ne s'y est jamais rendue.