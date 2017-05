Panne des systèmes de paiement chez Starbucks

Si vous êtes un habitué des cafés Starbucks, vous avez intérêt à avoir de l’argent comptant sur vous aujourd’hui.

Plusieurs médias et des utilisateurs des réseaux sociaux affirment que les systèmes de paiement électroniques sont en panne dans des succursales Starbucks au Canada et aux États-Unis. Le nombre de succursales touchées n’est pas connu.

La chaîne américaine CNBC a obtenu une déclaration de la compagnie dans laquelle elle affirme avoir procédé à une mise à jour de ses systèmes de paiement au cours de la nuit. C’est ce qui expliquerait les problèmes.

«Une panne persiste dans un nombre limité de nos établissements et nous travaillons le plus rapidement possible pour régler la situation», précise la firme à CNBC.

Il est toujours possible, évidemment, de payer sa dose de caféine avec de l’argent comptant.

Mais des utilisateurs Twitter affirment avoir eu droit à des consommations gratuites en raison de la panne des systèmes de paiement.