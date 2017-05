Plus de 10 spectacles-événements aux FrancoFolies

Pas moins de 10 spectacles-événements se dérouleront à la belle étoile dans le Quartier des spectacles pour la 29e édition des FrancoFolies, dont la programmation extérieure a été dévoilée mardi.

Après avoir lancé un album-hommage à Richard Desjardins en avril dernier, le collectif ayant revisité 13 chansons de l’auteur-compositeur abitibien montera sur la scène Bell le 11 juin, pour offrir «Desjardins, on l’aime tu!», avant de répéter l’expérience le 6 juillet, au Festival d’été de Québec. La quinzaine d’artistes, qui comprend notamment Avec pas d’casque, Safia Nolin, Les sœurs Boulay, Philippe B, Philippe Brach, Klô Pelgag, Yann Perreau et Fred Fortin, sera rejointe par la poète et slameuse Queen Ka (Elkhana Talbi).L’Acadie rock

Tandis que les Trois Accords lanceront les festivités le 8 juin, aux côtés de Dumas, Pierre Kewnders et la gagnante des dernières Francouvertes Lydia Képinsky, Paul Piché leur emboîtera le pas le lendemain avec son spectacle anniversaire «40 printemps», présenté au Centre Bell le 17 mars, puis au Centre Vidéotron le 20 mai dernier.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI Dévoilement de la programmation des spectacles extérieurs de la 29e édition sur l'Esplanade de la Place des Arts , à Montréal, le mardi 16 mai 2017. Sur la photo: Laurent Saulnier TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI Dévoilement de la programmation des spectacles extérieurs de la 29e édition sur l'Esplanade de la Place des Arts , à Montréal, le mardi 16 mai 2017. Sur la photo: Les artistes des spectacles de la programmation extérieure. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI Dévoilement de la programmation des spectacles extérieurs de la 29e édition sur l'Esplanade de la Place des Arts , à Montréal, le mardi 16 mai 2017. Sur la photo: Érik Caouette, Yann Perreau, Ariane Moffatt, Marie-Pierre Arthur et Sonny Caouette . TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI







De plus, on braquera les projecteurs sur l’Acadie le 14 juin, alors que de fiers ambassadeurs de la région - Radio Radio, Lisa Leblanc, Joseph Edgar, Les Hay Babies, Les Hôtesses d’Hilaire, Marie-Jo Thério et Les Païens - se succéderont sur scène, avant de souligner les 375 ans de Montréal le 18 juin, dans un grand rassemblement de clôture de 15 h à minuit et qui mettra entre autre en vedettes les rappeurs français IAM, les Cowboys Fringants, Ariane Moffatt et ses invitées.150e du Canada

2Frères, Yann Perreau, Bernard Adamus, le groupe français Tryo, Karim Ouellet et Koriass complètent la liste des artistes qui fouleront la grande scène extérieure, la plupart entourés d’invités.

En marge des FrancoFolies, mais sous leur bannière, on célébrera le 150e anniversaire du Canada le 27 juin, lors d’une journée consacrée au multiculturalisme et organisée en collaboration avec Vision Diversité, Mundial Montréal et le Festival international Nuits d’Afrique.

Au total, 150 concerts seront offerts du 8 au 18 juin.