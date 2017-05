Prague: de la bière même au spa

En plus d’être l’une des capitales européennes les plus éblouissantes et les plus courues par les touristes, Prague se veut la Mecque internationale de la bière. On la brasse. On la boit. On la cuisine. On la vénère. On va même jusqu’à s’y faire tremper dans un spa.

Le lien entre la République tchèque et sa bière est plus qu’obsessif. Il tient de sa culture, de son histoire, de son économie, de sa tradition et de son mode de vie. Lorsqu’il est question de bière, les Tchèques n’admettent pas les demi-mesures. Selon le spécialiste Jan Macuch, qui guide le fascinant «Beer Tour» de l’entreprise Eating Prague, «les plus grands buveurs de bière au monde boivent avec modération, mais quotidiennement». Ils s’attribuent la première brasserie du monde (an 1118). U Flekü serait le plus vieux pub-brasseur en production continue depuis 1535. Ils ont créé la Pils moderne et la Budweiser originale.

Aujourd’hui, la Tchéquie compte plus de 360 microbrasseries dont la qualité des lagers est, selon le magazine «Bières du monde» «l’une des plus élevées - sinon la plus élevée - au monde».

Dans le spa

Non contents d’être les premiers partout lorsqu’il s’agit de bière, les Tchèques proposent également une approche thérapeutique du blond nectar. Quelques brasseurs ont créé des «beer spas», des bains de bière dans des cuves à remous de 1000 litres en bois de chêne.

Précisons qu’on n’utilise pas la bière à boire pour ces «soins», mais des extraits naturels de houblon de Bavière, de levure et de malt qui entrent dans la production brassicole. On attribue aux huiles de houblon, enzymes et autres composantes vitaminées des propriétés revitalisantes, stimulantes pour le métabolisme, relaxantes et régénératrices pour la peau. Autant d’effets qu’on risque de ressentir de façon confuse puisque les baigneurs ont un accès illimité aux pompes desquelles ils peuvent tirer à volonté d’excellentes bières dorée ou brune.

Pour reprendre ses esprits, le bain à remous est suivi d’un sauna parfumé aux essences de houblon puis d’un repos sur la paillasse près du feu de foyer. Les prix vont d’environ 125 à 160 euros l’heure, par couple. Massages et traitements s’ajoutent.

Tour guidé

Pour tout amateur de bière sérieux, le Beer tour guidé de Eating Prague est un incontournable absolu. Beaucoup plus que d’une tournée des bars, c’est aussi une découverte captivante de l’histoire de la bière en Tchéquie et de son importance primordiale dans la culture nationale. On y apprend tous les secrets de la production des divers types de bière avec des ingrédients exceptionnels.

La tournée à pied, qui dure trois heures et plus, nous conduit dans plusieurs microbrasseries et pubs hyper agréables, authentiques et pittoresques où s’ajoute une dimension gastronomique réjouissante puisque chaque dégustation de bière s’accompagne de spécialités culinaires savoureuses et originales.

Nous avons particulièrement apprécié l’étape sur le singulier bateau-microbrasserie «Lod Pivovar», amarré au quai de la Vltava (Moldau) où nous sommes retournés pour un souper mémorable.

Quelques sites utiles:

- Infos touristiques: Prague city tourism - praguecitytourism.cz

- «Beer tour»: Eating Prague Tours - eatingpraguetours.com

- «Beer spas»: beerspa.com / praguebeergarden.com / pivnilaznebernard.cz